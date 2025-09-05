МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ добавило американскую Human Rights Funders Network (HRFN, "Сеть спонсоров прав человека") и британский "Королевский объединенный институт оборонных исследований" (The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, RUSI) в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
В перечень также включена швейцарская International Baccalaureate ("Международный бакалавриат").
Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной в РФ деятельность британской The Royal United Services Institute и швейцарской International Baccalaureate.