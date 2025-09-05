Причиной стал человек на путях

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Поезда на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии курсируют с увеличенным интервалом. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На центральном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

В оперативных службах ТАСС уточнили, что падение произошло на станции метро "Таганская". Инцидент произошел по неосторожности.

Позже ведомство сообщило о восстановлении графика движения.