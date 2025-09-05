Проект ее благоустройства стал победителем всероссийского конкурса Минстроя, что позволило получить федеральный грант в размере 72,3 млн рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Советская площадь в Гаврилов-Яме, благоустроенная по федпроекту "Формирование комфортной городской среды", открылась для гостей и жителей города. На торжественном мероприятии прошла программа с выступлением лучших коллективов округа, сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"Открытие Советской площади - важное событие не только для Гаврилов-Яма, но и для всего региона. Проект ее благоустройства стал победителем всероссийского конкурса Минстроя, что позволило получить федеральный грант в размере 72,3 млн рублей", - рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По его данным, в настоящее время реализуются еще четыре проекта - победителя всероссийского конкурса. Всего привлечено 377 млн рублей федеральной поддержки. "Мы последовательно меняем облик наших городов, чтобы делать их красивыми и комфортными для жизни", - добавил глава региона.

Как проинформировали в пресс-службе, на Советской площади, которая является главным общественным пространством Гаврилов-Яма, заменено мощение и установлены новые бордюры, модернизированы инженерные коммуникации, создана современная инфраструктура для отдыха. Установлены современная трансформируемая сцена, парные качели, удобные навесы, скамейки и уличная мебель.

Отмечается, что уникальность новому облику площади придают малые архитектурные формы, украшенные изразцами по эскизам мастеров местного производственного объединения "Сады Аурики", что подчеркивает связь проекта с историей и культурой Гаврилов-Яма.