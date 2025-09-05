В Калужской области учредят 25 премий отличившимся сотрудникам УМВД

Губернатор региона Владислав Шапша также поручил администрации совместно с УМВД подготовить предложения по возможным мерам стимулирования личного состава органов правопорядка

КАЛУГА, 5 сентября. /ТАСС/. В регионе для сотрудников УМВД по Калужской области, которые отличились добросовестной службой в своих подразделениях, планируется учредить 25 премий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владислав Шапша.

"В наших планах учредить 25 премий для сотрудников, которые отличились добросовестной службой в своих подразделениях. "Лучший участковый", "Лучший следователь", "Лучший сотрудник патрульно-постовой службы полиции" и другие. Сохранить опытный и ответственный личный состав - важнейшая задача. Уверен, что дополнительный материальный стимул для лучших сотрудников станет одной из действенных мер", - написал он.

Губернатор отметил, что с руководством регионального УМВД не раз обсуждали вопрос нехватки участковых, сотрудников патрульно-постовых служб. По его словам, правоохранительные органы выполняют важнейшие задачи, поэтому вопрос дефицита кадров в подразделениях органов внутренних дел - серьезный вопрос. Шапша поручил своей администрации совместно с УМВД подготовить предложения по возможным мерам стимулирования личного состава органов правопорядка.