В пресс-службе вице-премьера также сообщили о проведении более 17 тыс. акций по очистке берегов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Работы в рамках федерального проекта "Вода России" стартовали по девяти направлениям, при этом расчищается более 70 водоемов и проведено более 17 тыс. акций по очистке берегов, сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Патрушева по итогам совещания по реализации федпроекта.

"В 2025 году на реализацию мероприятий федерального проекта "Вода России" предусмотрено более 5,5 млрд рублей. Работы уже стартовали по девяти направлениям. В частности, ведется расчистка более 70 водоемов, продолжается строительство очистных сооружений на Байкале, реконструируются гидроузлы в Омской области и Луганской Народной Республике. Кроме того, началась подготовка отдельных мероприятий 2026 года", - сказал Патрушев, чьи слова приводит пресс-служба.

Как отметил вице-премьер, утверждена вся необходимая нормативная база для реализации федпроекта, проведены отборы объектов на следующий год. В 2026 году должны начаться разработка проектно-сметной документации на реконструкцию Краснодарского и Курского водохранилищ, строительство и реконструкция очистных сооружений на реках Урал, Тобол, Кама и Ангара. Продолжится работа на Волге и Байкале.

В проекте ежегодно реализуются просветительские мероприятия, направленные на формирование бережного отношения к водным объектам. Уже проведено более 17 тыс. акций по очистке берегов с участием неравнодушных жителей страны.

Патрушев поручил выездной рабочей группе в преддверии следующего заседания посетить Республику Бурятия и оценить ход работ по строительству очистных сооружений на озере Байкал.