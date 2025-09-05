Кадровый центр здравоохранения начнет работу в Ростовской области в 2026 году

Он будет заниматься изменением нормативной базы, внедрять комплексный подход к трудоустройству выпускников и закреплению медработников

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сентября. /ТАСС/. Региональный кадровый центр здравоохранения начнет работу в Ростовской области с 1 января 2026 года для решения проблемы дефицита медицинских кадров. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона по итогам заседания совета при полномочном представителе президента РФ в Южном федеральном округе.

"С 1 января 2026 года на Дону начнет работать региональный кадровый центр здравоохранения, который будет заниматься изменением нормативной базы, внедрять комплексный подход к трудоустройству выпускников и закреплению медработников", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в рамках федерального проекта "Медицинские кадры" в 2025 году в области уже трудоустроены 117 ординаторов из Ростовского государственного медицинского университета на ставки врачей-стажеров, среднее медицинское образование получают 166 студентов-целевиков.

"Мы продолжим бороться за каждого врача. Сохраним меры, которые показали свою эффективность. В первую очередь это субсидии на жилье для молодых специалистов и врачей дефицитных специальностей", - процитировали в пресс-службе губернатора врио главы региона Юрия Слюсаря.

В пресс-службе обратили внимание, что более 100 медиков в регионе получили государственную поддержку для улучшения жилищных условий. Также врачи и фельдшеры скорой помощи, работающие в специализированных БСМП, получают дополнительные выплаты: врачи - по 50 тыс. рублей в месяц, средний медицинский персонал - по 30 тыс. рублей. С этого года ежемесячные надбавки предусмотрены и водителям скорой помощи.