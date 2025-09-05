Лучших определили в номинациях "Благотворительность", "Гражданская инициатива", "Предпринимательство", "Социальная сфера", "Курорт и туризм", "Политическая и общественная деятельность", "Служение", "Волонтер" и других

ПЯТИГОРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Лауреатов премии "Человек года" наградили в курортном Пятигорске к 245-летию города. Обладателями кубков, дипломов и юбилейных медалей стали 17 человек, передает корреспондент ТАСС.

"Это люди, которые трудятся, трудятся на благо людей, на благо города, на благо нашей страны. И каждый из них - лучший профессионал в своем деле, каждый из них отдает свою душу, частичку себя в то направление, в ту специальность, в ту деятельность, которой посвятил себя и в которой работает", - сказал, открывая церемонию, глава города Дмитрий Ворошилов.

Лучших определили в номинациях "Благотворительность", "Гражданская инициатива", "Предпринимательство", "Социальная сфера", "Курорт и туризм", "Политическая и общественная деятельность", "Служение", "Волонтер" и других.

Награду победителю в номинации "СМИ" Борису Останковичу, корреспонденту ГТРК "Ставрополье", вручили руководитель регионального информационного центра "ТАСС Кавказ" Низами Гаджибалаев и председатель Пятигорского территориального отделения Союза журналистов Ставрополья Елена Куджева.

"От имени руководства информационного агентства ТАСС, команды регионального информационного центра "ТАСС Кавказ", от себя лично желаю процветания городу и благополучия пятигорчанам. Вчера состоялось открытие Регионального информационного центра "ТАСС Дальний Восток" во Владивостоке и все коллеги, руководители РИЦов ТАСС передали большой привет вам и пожелали всего самого наилучшего", - сказал Гаджибалаев.

В 2025 году Пятигорск отмечает 245 лет со дня основания. Пятигорск - старейший бальнеологический и грязевой курорт федерального значения.