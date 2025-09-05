Восстановление единственного в РФ 15-главого храма оценивается в 752 млн рублей

Речь идет о церкви Иоанна Предтечи в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Ярославской области начали поиск подрядчика для восстановления церкви Иоанна Предтечи в Ярославле, единственного в России 15-главого храма, работы оцениваются в 752 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

"Начинается ключевой этап восстановления ансамбля церкви Иоанна Предтечи в Толчкове. Объявлены торги на проведение ремонтно-реставрационных работ основного здания храма. Стоимость контракта превышает 752 млн рублей. Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ: реставрацию монументальной живописи, иконостасов, восстановить изразцы, фасады, кровли", - написал он.

По словам Евраева, проектная документация прошла все необходимые экспертизы, срок подачи заявок - до 22 сентября. Работы на основном здании церкви планируют провести до 2027 года.

Ранее Евраев сообщал, что работы по восстановлению архитектурного ансамбля начнутся в 2025 году и продлятся около двух-трех лет. Церковь находится под охраной ЮНЕСКО, сейчас храм закрыт в связи с аварийным состоянием. "Уже определен подрядчик для реставрации колокольни, святых ворот и ограды. Эти работы оцениваются в 127,2 млн рублей", - отметил Евраев.

Проект реставрации церкви поддержал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, региону выделили 1 млрд рублей. Из регионального бюджета на восстановительные работы будет добавлено 380 млн рублей.

Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове находится возле реки Которосли в центральной части Ярославля. Каменный храм был построен во второй половине XVII века, рядом возведена ярусная колокольня, во внешней отделке храма широко использованы полихромные изразцы. Это один из самых знаменитых архитектурных ансамблей в Ярославле. Правительство области планирует включить его после реставрации в перечень главных туристических достопримечательностей региона. Храм изображен на тысячерублевой банкноте Банка России.