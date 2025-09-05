Аферисты заманивают жертв увеличением пенсии на 30% с помощью одной справки

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Мошенники рассылают пенсионерам фейковые сообщения якобы от Пенсионного фонда России. Об этом предупредили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Вы уже три раза проигнорировали данное сообщение от администрации канала, и это последнее напоминание. Вы числитесь в списке Пенсионного фонда как «Пенсионер», поэтому мы отправляем вам последний раз приглашение канала, в котором собрана вся необходимая информация для пенсионеров. Увеличение пенсии на 30% с помощью одной справки, новый бонус для пенсионеров: все, кому от 58 до 84 лет, смогут рассчитывать на него", - разместило поддельное сообщение мошенников УБК в своем Telegram-канале.

В МВД подчеркнули, что это очередная мошенническая рассылка, направленная на пенсионеров. "Мы в очередной раз призываем - общайтесь с родственниками старшего поколения, разъясняйте им новости, показывайте примеры фейков, поддельных документов, вредоносных приложений", - призвали в управлении.

С 1 января 2023 года Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) были объединены в единую структуру - Социальный фонд России (СФР).