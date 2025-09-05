В Уфе и Сибае появятся комнаты башкирской мозаики из яшмы

Также в рамках форума состоится процедура оценки Сибая на звание "Город ремесленников мира" по камнерезному искусству

СИБАЙ /Республика Башкортостан/, 5 сентября. /ТАСС/. Проект по созданию бренда башкирской мозаики из камня яшма будет реализован в Уфе и Сибае, первый образец был представлен на инвестиционном форуме "Зауралье". Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на пленарном заседании форума.

"Мы делаем большой проект по башкирской яшме, это яшмовая комната. Для этого подготовили большое помещение на Советской площади в Уфе, и сделали первые наметки. И, кстати, здесь в Сибае будет ее небольшой филиал, насколько я знаю, его сегодня презентовали. По мне из этого может получиться довольно конкурентоспособный бренд "Башкирская мозаика", - сказал Хабиров.

Яшма - это минерал горной породы, месторождения которого есть рядом с Сибаем. В политехническом колледже города запущены программы по подготовке художников-камнерезов. "Молодые резчики по яшме перенимают опыт и продолжают развивать древние традиции камнерезного искусства, вдохнув в них свежие силы. Особый фокус уделяется башкирской мозаике - уникальной технике, сформировавшейся благодаря богатству уральских недр", - сообщили в пресс-службе форума.

Также в рамках форума состоится процедура оценки Сибая на звание "Город ремесленников мира" по камнерезному искусству, для этого на месте работают представители Всемирного ремесленного совета World Craft Council International (WCC) во главе с президентом организации Саадом аль-Каддуми.

Форум "Зауралье" проходит с 4 по 6 сентября под девизом: "Innoregion: новые центры экономического роста". Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив и правительство Республики Башкортостан. К участию в нем приглашены представители федеральных и региональных органов власти, ведущие российские предприниматели, инвесторы, отраслевые эксперты. Традиционно форум посетят делегации из стран СНГ, Ближнего Востока, Азии и дальнего зарубежья.