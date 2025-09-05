Их вынесли по фактам несоответствия проб морской воды на пляжах города установленным гигиеническим нормам

МАХАЧКАЛА, 5 сентября. /ТАСС/. Администрация Махачкалы получила пять предостережений от управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан из-за несоответствия гигиеническим нормам проб морской воды на городских пляжах. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"С начала пляжного сезона 2025 года по фактам несоответствия проб морской воды на пляжах города установленным гигиеническим нормам в отношении администрации города Махачкалы вынесено 5 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований", - говорится в сообщении.

Специалисты управления также направили исковое заявление в Советский суд города Махачкалы, потребовав администрацию города ликвидировать нарушения на пляже "Березка", где были зафиксированы факты систематического сброса сточных вод. Суд удовлетворил исковые требования. За несоблюдение предписания управления по подготовке пляжной зоны "Березка" к летнему сезону администрация Махачкалы была оштрафована на 10 тыс. рублей.