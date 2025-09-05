Когда человек выбирает профессию учителя, он будет уметь слышать, слушать и вести диалог, отметил председатель Госдумы

КРАСНОДАР, 5 сентября. /ТАСС/. Педагогическое образование в дальнейшем помогает людям состояться в жизни, особенно будущим политикам. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со студентами и молодыми учеными Кубанского государственного университета.

"Когда человек выбирает профессию учителя, он уже однозначно будет уметь слышать, слушать и вести диалог. Это помогает состояться в жизни, в том числе тем, кто для себя выбрал политику как новую профессию", - сказал Володин.

Он отметил, что для всех, кто идет получать второе высшее образование, педагогическое образование становится хорошей основной. По словам председателя Госдумы, выбор профессии учителя - это "выбор жизни, ее смысл".