МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы посетил Кубанский государственный университет в Краснодаре, где ознакомился с научно-техническими разработками студентов и проектами студенческих стартапов. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

"В ходе посещения университета Вячеслав Володин ознакомился с научно-техническими разработками студенческого конструкторского бюро и проектами студенческих стартапов. Он осмотрел стенд волонтерского центра КубГУ, где ему продемонстрировали изделия для нужд СВО", - говорится в сообщении.

Володин отметил, что новые направления разработки актуальны и крайне востребованы.

Также он пожелал студентам удачи на жизненном пути. "Верьте в себя, в свои силы, но не считайте, что вы лучшие, потому что пускай это признают другие. И относитесь с уважением к старшему поколению, тогда ваши дети будут уважительно относиться к вам", - сказал председатель Госдумы.