Оперативное решение этой проблемы критически важно, в частности, для улучшения экологической обстановки в Краснодарском крае и Республике Адыгея, указал депутат Дмитрий Гусев

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев направил письмо вице-премьеру Дмитрию Патрушеву с просьбой сообщить о сроках принятия постановления правительства РФ о запрете сжигания рисовой стерни. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутат отметил, что ему поступают многочисленные обращения о необходимости введения такого запрета, поскольку при сжигании происходит выделение опасных для здоровья человека химических и органических соединений. По его словам, МЧС России подготовило проект постановления, предусматривающий запрет сжигания рисовой соломы в том числе на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов.

"Прошу вас предоставить сведения о проведенной работе за прошедший период и информацию о решении вопроса в части полного запрета на сжигание рисовой стерни, а также сроках принятия соответствующего постановления правительства РФ", - указано в тексте письма.

Оперативное решение этой проблемы критически важно для улучшения экологической обстановки в Краснодарском крае и Республике Адыгея, снижения уровня респираторных и онкологических заболеваний, а также для стабилизации экономических процессов в регионе, считает парламентарий.