Это сделали, чтобы избежать ухудшения психического здоровья пациентов

ТОМСК, 5 сентября. /ТАСС/. Томская клиническая психиатрическая больница закупила в 2025 году 20 тыс. пачек сигарет, чтобы избежать ухудшения психического здоровья пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе облздрава.

Согласно данным сайта госзакупок, в 2025 году томская психбольница закупила 20 тыс. пачек сигарет на сумму 3,1 млн рублей.

"Для лиц, страдающих психическими расстройствами и находящихся на стационарном лечении, запрет на курение табака может значительно усугубить процесс лечения в силу ухудшения состояния психического здоровья как реакцию на дополнительный внешний раздражитель. Обеспечение пациентов сигаретами осуществлялось только по заявкам самих пациентов, при согласовании возможности приобретения и объема врачебным персоналом и под контролем старших медицинских сестер отделений и инструкторов по реабилитации, обеспечивающих социальное сопровождение пациентов", - пояснили в облздраве.

Также отмечается, что бюджетные средства при осуществлении указанного вида закупок задействованы не были. Закупка и продажа сигарет осуществлялись больницей по регулируемым ценам и в полном объеме отражались в государственной системе цифровой маркировки товаров "Честный знак".

"В настоящее время в учреждении отсутствует нереализованные сигареты, проведение новых закупок не планируется", - сообщили в пресс-службе.

Психиатрическая больница Томска - это крупное специализированное лечебное учреждение, работающее с 1899 года. В структуре больницы функционируют более 30 подразделений: лечебно-диагностическая служба, круглосуточный и дневной стационары, амбулаторно-поликлиническая служба, вспомогательные отделения и службы, хозрасчетные подразделения.