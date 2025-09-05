Для этого нужно подать заявление, иметь при себе паспорт или заменяющий его документ, а также подтверждение кочевого и полукочевого образа жизни

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Представители коренных малочисленных народов России, которые ведут кочевой или полукочевой образ жизни, могут оформить регистрацию по местам своих перемещений. Это следует из материалов миграционной службы МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

"Регистрация таких граждан осуществляется в одном из муниципальных образований, в границах которого проходят маршруты кочевий данного гражданина, по адресу местной администрации или территориального органа местной администрации (при его наличии) указанного муниципального образования", - рассказали в службе.

В МВД добавили, что при этом учитывается перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ, утвержденный правительством РФ. Для оформления регистрации россиянам-кочевникам нужно подать заявление, иметь при себе паспорт или заменяющий его документ, удостоверяющий личность. Нужен также документ, подтверждающий ведение кочевого и полукочевого образа жизни.

"Также документы могут быть предъявлены представителем гражданина по доверенности", - отметили в МВД. Всего в России зарегистрировано свыше 400 представителей коренных малочисленных народов, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни в основном на территории Дальнего Востока.