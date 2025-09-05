Форум "Зауралье" проходит с 4 по 6 сентября

СИБАЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Комбинированный тур в Казань и Уфу планируется запустить в 2026 году из Белоруссии, туристы будут прилетать в один город и улетать из другого. Сейчас требуется продвижение продукта, сообщил председатель правления "Республиканского союза туристической индустрии" республики Филипп Гулый на сессии инвестиционного форума "Зауралье" в Сибае.

"В 2026 году, со следующего сезона есть желание и интерес делать комбинированные туры с Башкирией и Татарстаном, потому что пока продукта на семь дней нет, а на три дня есть - чтобы туристы прилетали на три дня в Уфу, потом уезжали в Татарстан и оттуда улетали. Это наша цель, нужно запустить", - сказал Гулый.

От Башкирии потребуется продвижение и реклама туров, нужно донести до белорусских туристов подробную информацию о привлекательности региона и Уфы, добавил он.

Форум "Зауралье" проходит с 4 по 6 сентября под девизом: "Innoregion: новые центры экономического роста". Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив и правительство Республики Башкортостан. К участию в нем приглашены представители федеральных и региональных органов власти, ведущие российские предприниматели, инвесторы, отраслевые эксперты. Традиционно форум посетят делегации из стран СНГ, Ближнего Востока, Азии и дальнего зарубежья. Ожидается участие президента Всемирного ремесленного совета World Craft Council International (WCC) Саада аль-Каддуми.

ТАСС - генеральный информационный партнер.