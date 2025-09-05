В БФУ им. И. Канта появится центр управления полетами космических спутников

Специалисты будут принимать и обрабатывать информацию с космических аппаратов

КАЛИНИНГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Центр управления полетами космических спутников появится в новом кампусе "Кантиана" Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта, специалисты будут вести прием и обработку информации с космических аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе БФУ по итогам посещения руководством опытного конструкторского бюро "Факел" (входит в интегрированную структуру АО "НПО Энергомаш" госкорпорации "Роскосмос") строящегося корпуса Института высоких технологий кампуса "Кантиана" в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

"Такой центр решает кадровые задачи - подготовка наших специалистов Балтийского командно-измерительного пункта, а также новых кадров. И, главное, практическая задача Центра - вести прием и обработку данных с космических аппаратов, корректировать полеты в режиме реального времени", - отметил директор АО "ОКБ "Факел" Павел Дронов.

Ранее сообщалось, что БФУ и ОКБ "Факел" в новом кампусе "Кантиана" запускают и "космическую" лабораторию, за техническую часть нового научного подразделения будет отвечать ведущий специалист по огневым испытаниям ОКБ "Факел" Вячеслав Терентьев. В штат войдут не только опытные эксперты предприятия, но также аспиранты и шесть магистрантов университета программы "Физические процессы в космических двигательных установках". По словам Дронова, в первую очередь планируют спроектировать спутники, которые будут решать задачи Калининградской области. "Речь идет о дистанционном зондировании земли, фотофиксации сельхозугодий и балтийского побережья. Данные важны для развития сельского хозяйства и берегозащиты в регионе", - отмети он.

Со своей стороны и.о. ректора БФУ им. И. Канта Максим Демин отметил, что в новой лаборатории ученые и инженеры сфокусируются на разработке малых летательных аппаратов типа CubeSat. "Планируется, что команда завершит проектирование, а также конструкторские и испытательные работы осенью 2027 года", - отметил он.

Строительная готовность корпуса Института высоких технологий кампуса "Кантиана" составляет 85%.