Соревнование прошло в Ульяновске с 3 по 5 сентября

УЛЬЯНОВСК, 5 сентября. /ТАСС/. Участники из шести регионов стали победителями III Всероссийского чемпионата по беспилотным технологиям "Соколиная охота", который прошел в Ульяновске с 3 по 5 сентября, передает корреспондент ТАСС.

Первое место по результатам технологического трека "Доставка груза" в возрастной категории 10-13 лет заняла команда Stalilfpv из Чувашии, среди участников 14-18 лет - команда KSMD из Ульяновской области. В треке "Автономное прохождение лабиринта" в возрастной категории 10-13 лет лучшей стала команда "Стражи неба" из Ульяновской области, среди участников 14-18 лет - команда "Звездолеты Джефферсона" из Челябинской области. За занятое первое место по технологическому треку "Автономная мобильная платформа" в возрастной категории 10-13 лет награждена команда "Молния" из Московской области, среди участников 14-18 лет - команда D-grad из Ульяновской области. Первое место в треке "Проектирование конструктора квадрокоптера" в возрастной категории 10-13 лет завоевала команда S.I.T из Ярославской области, среди участников 14-18 лет - команда "Феникс" из Москвы.

Кроме того, жюри отметило участников в специальных номинациях. Так, в номинации "Самый юный участник чемпионата" награждена представительница Москвы Вероника Тикменова. Лучшей конструкторской документацией чемпионата признана документация команды "БПЛА-Express" из Ульяновской области. Номинация "Лучшее конструкторское решение чемпионата" присвоена команде "Квинтэссенция" из Пензенской области.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем приветственном слове отметил, что участники чемпионата уже сегодня формируют будущее страны. "Ваши сегодняшние проекты - это завтрашние прорывы в авиации, в инженерии и в робототехнике. Эти соревнования четко показали, что вы, дорогие участники, находитесь на переднем крае технологического прогресса, что вы не боитесь пробовать себя в наиболее актуальных и стратегически важных научных сферах. Яркий пример тому - беспилотные технологии", - сказал он.

Директор департамента авиации генерального Совета ДОСААФ России Сергей Румянцев сообщил журналистам в кулуарах чемпионата, что в соревнованиях приняли участие более 50 команд. "Цель самая главная - вовлечь их в такие вот профессии будущего. Очень важно, чтобы наши дети общались с различными регионами, воспитывали в себе патриотизм", - подчеркнул он.

Один из участников чемпионата Гавриил Кульметьев поделился с журналистами, что собрал мобильную платформу на четырех колесах. "Она предназначена для доставки грузов. <…> Плюсы нашей конструкции в размерах - они достаточно выгодны для трассы, колеса большие - проехать везде могут. <…> Робот можно применить при доставке на удаленные территории, где не может пройти человек или какая-то техника, или в военных действиях, когда человек не может быть рядом", - пояснил он.