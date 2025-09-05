Баскетболист намерен доказывать свою невиновность

ПАРИЖ, 5 сентября. /ТАСС/. Российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции по запросу американских властей, отказался от экстрадиции в США и намерен доказывать свою невиновность. Об этом заявил ТАСС его адвокат Фредерик Бело после заседания, на котором защите были представлены переданные американской стороной документы по данному делу.

"Сегодня у нас было слушание. Даниил подтвердил, что он отказывается от экстрадиции в США. Затем генеральный прокурор ознакомил его с различными документами, связанными с ордером на арест, переданным США", - рассказал адвокат.

Он добавил, что в представленных документах "нет ничего нового" и что в прошлом Касаткин уже полностью отрицал свою причастность к вменяемым ему преступлениям.

На следующей неделе запланировано очередное слушание, на котором баскетболист также намерен дать официальный отказ от экстрадиции в США. После этого защита сможет получить копию ордера на арест, добавил адвокат, уточнив, что рассмотрение непосредственно вопроса об экстрадиции состоится примерно в октябре.