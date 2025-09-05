Хуснуллин: в детском медицинском центре в Мелитополе начали отделочные работы

В двух корпусах будет стационар на 240 коек и инфекционный стационар на 100 коек

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Отделочные работы начаты в одном из корпусов детского многопрофильного медицинского центра в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в регион.

"Под контролем Единого заказчика возводят многопрофильный педиатрический медцентр для детей сразу из двух областей - Запорожской и Херсонской. Набранный темп строительства позволил приступить к внутренним отделочным работам в инфекционном корпусе, а в ряде помещений и вовсе начать подготовку к установке медицинского оборудования. Работы во втором, 8-этажном педиатрическом корпусе, выполнены более чем на 50%", - написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, который осмотрел ход работ вместе с Хуснуллиным, в двух корпусах разместятся детский стационар на 240 коек и детский инфекционный стационар на 100 коек.

В конце июня представитель ведущей строительство компании "СГМ груп" сообщал, что ввод объекта в эксплуатацию возможен в первом квартале 2026 года.