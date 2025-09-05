Речь идет о стандартах качества образовательной инфраструктуры и требованиях безопасности, сообщил вице-премьер РФ

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Главный корпус Мелитопольского государственного университета (МелГУ) после ремонта полностью соответствует стандартам, предъявляемым к образовательной инфраструктуре. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в Запорожскую область.

"Посмотрел, как к началу учебного года подготовили для студентов и преподавателей корпус Мелитопольского госуниверситета. Строители сделали так, чтобы после ремонта он полностью отвечал стандартам качества образовательной инфраструктуры и требованиям безопасности", - написал он в своем Telegram-канале.

Хуснуллин отметил, что работы в других корпусах МелГУ продолжаются, но территория вокруг них уже благоустроена.

"Осмотрели ход комплексной модернизации Мелитопольского государственного университета. Поражает масштаб проделанных работ, которые проходят в рамках социально-экономического развития Запорожской области", - отметил губернатор региона Евгений Балицкий.