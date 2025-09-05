Минздрав назвал уровень оттока медицинских кадров в Волгоградской области критичным

Замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова отметила, что по итогам первого полугодия сложилась отрицательная динамика по укомплектованности врачами

ВОЛГОГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Уровень оттока медицинских кадров в этом году в Волгоградской области оценивается как критичный. Об этом сообщила замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова во время заседания Совета при полномочном представителе президента в Южном федеральном округе.

"В первом полугодии движение медицинских кадров характеризуется оттоком медицинских работников, в том числе средних медицинских работников скорой медицинской помощи, уровень оттока критический. При этом складывающиеся тенденции по выбытию медицинских кадров говорят об избыточном уровне текучести медицинских кадров, а в скорой помощи - неконтролируемом уровне. В первичном звене уровень оттока естественный", - сказала Семенова.

В итоге, как отметила она, по итогам первого полугодия сложилась отрицательная динамика по укомплектованности врачами. А заказ на целевое обучение медиков, когда бюджет оплачивает образование, а студенты после выпуска обязуются отработать определенное время в регионе, не удовлетворяет кадровой потребности. При этом значительная доля врачей находится в пенсионном и предпенсионном возрасте.

При этом, по ее прогнозу, к концу года ситуация должна несколько выровняться, так как традиционно медики-выпускники приходят на работу во втором полугодии. Кроме того, положительный показатель обеспеченности кадрами поддерживается за счет сельских территорий и того, что часть медиков работает более, чем на одну ставку.

"Обеспечение сельского населения медицинской помощью. В данном регионе мы видим положительную тенденцию по врачам и средним медицинским работникам. <...> Объем трудовой нагрузки по врачам в данном регионе характеризуются избыточностью, в первичном звене - сбалансированностью. По средним медицинским работникам в целом сбалансированность трудовой нагрузки, за исключением скорой помощи, где трудовая нагрузка избыточна", - добавила Семенова.

По информации администрации Волгоградской области, вопросам кадрового дефицита в здравоохранении уделяется значительное внимание. Так, в регионе реализуется программа "Земский доктор/фельдшер", расширяется целевой набор в медицинские учебные заведения, действует ряд мер поддержки, чтобы привлечь востребованных специалистов в государственные больницы и поликлиники.