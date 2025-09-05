После этого у образовательных учреждений будет возможность скорректировать расчетные значения платного приема, предоставив соответствующее обоснование

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России доведет до вузов предельный объем платного приема на 2026/2027 учебный год в ноябре 2025 года, сообщается на официальном сайте министерства.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал повысить качество платного приема в российские вузы. Новые правила, по словам главы государства, должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда.

"Предельный объем платного приема на 2026/2027 учебный год будет доведен до университетов в ноябре этого года, после чего у них будет возможность скорректировать расчетные значения платного приема, предоставив соответствующее обоснование", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что отсутствие предельной планки по количеству мест для платного приема негативно влияет и на качество образования, поскольку объем коммерческого приема должен соответствовать объективным возможностям университетов, включая достаточное количество преподавателей и материально-техническую оснащенность вуза.

Согласно информации на сайте, внедрение регулирования платного приема будет осуществляться поэтапно и только по направлениям подготовки, вошедшим в соответствующий перечень, который еще предстоит сформировать. Итоговое предельное количество мест для платного приема перед его утверждением будет согласовываться межведомственным рабочим органом, в который войдут федеральные органы исполнительной власти, являющиеся учредителями образовательных организаций. Постановление правительства издается на один год, после чего будет проведен всесторонний анализ итогов приемной кампании 2026/2027 учебного года и в механизм регулирования платного приема будут внесены необходимые корректировки, уточняется в сообщении.

"Основной целью введения регулирования платного приема является сбалансированная подготовка кадров в интересах экономики и социальной сферы Российской Федерации. Регулирование платного приема позволит скорректировать его структуру, повысить качество образования, а также обеспечить гарантии дальнейшего трудоустройства выпускников", - заключили в Минобрнауки РФ.