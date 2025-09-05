ОП: макеты фигур детей у пешеходных переходов могут спровоцировать ДТП

Зампред комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов отметил, что подобные эксперименты в Санкт-Петербурге закончились тем, что макеты убирали из-за несоответствия требованиям ГОСТ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Макеты в виде детских фигур, которые устанавливают возле школ, чтобы привлечь внимание водителей и сократить число ДТП, напротив, могут спровоцировать аварии. Такое мнение высказал ТАСС зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов, комментируя размещение ростовых фигур детей у пешеходных переходов в Подмосковье.

"Эффект от установки таких фигур будет только первое время, пока те водители, которые ездят по маршрутам, где стоят макеты, запомнят это и вообще перестанут на них реагировать. А те 5-10% водителей, которые проедут там впервые, могут среагировать и резко затормозить, что может стать причиной аварии", - сказал Холодов.

По его словам, подобные эксперименты проводили в Санкт-Петербурге и они закончились "примерно одним и тем же: дорожники, которые проверяют состояние улично-дорожной сети, убирают все эти макеты, как не соответствующие требованиям государственных стандартов". Эти ГОСТы определяют требования к автомобильным дорогам общего пользования, где установка таких макетов не предусмотрена.

"Инициатива, конечно, хорошая с точки зрения привлечения внимания к безопасности дорожного движения, но заканчивается тем, что все эти куклы, манекены, таблички "Водитель, уступи дорогу" и так далее, демонтировали. А ГОСТ вряд ли кто-то будет менять и включать туда манекен", - считает Холодов.

В городах Подмосковья к началу учебного года у школ установили более 1 тыс. фанерных силуэтов в виде детей, готовых шагнуть на переход. Предполагается, что благодаря макетам водители будут снижать скорость у образовательных учреждений.