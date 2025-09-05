Образовательная программа длилась три дня

ПЯТИГОРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Образовательную программу в Центре знаний "Машук" прошли 200 финалистов конкурса "Моя страна - моя Россия". Об этом сообщили в пресс-службе президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"В Пятигорске состоялась трехдневная образовательная программа для победителей и финалистов XXII сезона всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия" президентской платформы "Россия - страна возможностей". В мероприятии приняли участие 200 молодых авторов, чьи проекты ориентированы на развитие регионов и улучшение качества жизни в стране", - говорится в сообщении.

Уточняется, что программа стала частью системы постконкурсного сопровождения, направленной на поддержку и развитие лучших инициатив участников. В 2025 году в конкурсе приняли участие 74 369 человек из всех регионов страны. Молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет предложили проекты по развитию территорий и улучшению качества жизни в 13 тематических номинациях, охватывающих ключевые сферы общества.

"Программы постконкурсного сопровождения продолжатся в ближайшие месяцы. Для финалистов самой популярной номинации "Моя педагогическая инициатива" пройдут III Всероссийские педагогические чтения - регистрация на них уже открыта и продлится до 5 октября 2025 года. Для подростков 14-17 лет будет организовано обучение в междисциплинарной проектной школе "Моя страна - моя Россия" в ВДЦ "Океан". А молодые люди, вовлеченные в тему сохранения исторической памяти, соберутся в Москве на всероссийском молодежном историческом форуме "Моя страна. Моя история. Моя Победа", - сообщили в организации.