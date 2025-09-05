Первый заместитель руководителя администрации президента решил восстановить дом за счет личных средств, а после восстановления передать его в дар Государственному оркестру народных инструментов

СУХУМ, 5 сентября. /ТАСС/. Работы по воссозданию дома, в котором жила семья первого заместителя руководителя Администрации президента РФ, уроженца Абхазии Сергея Кириенко, начались в Сухуме. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии со ссылкой на заявление Бадры Гунбы.

"В Сухуме на улице Лакобы начались работы по воссозданию дома, где жила семья Сергея Кириенко. Сергей Владиленович принял решение восстановить дом за счет своих личных средств, но после восстановления дома передать его в дар Государственному оркестру народных инструментов имени Отара Хунцария в качестве мастерских для изготовления инструментов и залов для обучения игре на традиционных абхазских инструментах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у оркестра с момента создания не было своего репетиционного зала.

"Президент на встрече с мэром Сухума Тимуром Агрбой поручил столичной администрации оказывать максимальное содействие и поддержку в реализации данного проекта", - добавили в пресс-службе Гунбы.

Сергей Кириенко родился 26 июля 1962 года в г. Сухуми Абхазской АССР (ныне Сухум, Республика Абхазия).