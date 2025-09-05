В Минздраве РФ заявили о низком уровне трудоустройства астраханских выпускников

Это является тревожащим обстоятельством на фоне дефицита кадров, отметила замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова

АСТРАХАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Примерно половина астраханских выпускников-медиков со средним образованием и чуть больше ординаторов трудоустраиваются в регионе, что является тревожащим обстоятельством на фоне дефицита кадров, сообщила замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова во время заседания Совета при полномочном представителе президента в Южном федеральном округе.

"Соотношение трудоустройства выпускников 2024 года и расчетные потребности в медицинских кадрах субъекта. Это выпуск по программам специалитета и по программам ординатуры, то есть это специалисты уже с конкретным профильным медицинским образованием на территории Астраханской области. Их, например, в 2024 году выпустилось 394 человека, а по данным Роструда трудоустроено, осуществляют деятельность сегодня на территории 232 человека. Негативную тенденцию мы видим в части среднего профессионального образования: выпускников много - 1 118 человек, а трудоустроены в области всего 500", - сказала Семенова.

Она отметила, что результаты привлечения выпускников медицинских образовательных учреждений не закрывают потребность в кадрах. При этом регион, по ее данным, также заключает недостаточно целевых договоров на обучение медиков, когда бюджет оплачивает образование, а студенты после выпуска обязуются отработать определенное время в регионе. "При достаточно низком трудоустройстве выпускников в отрасль однозначно необходимо увеличение этих заявок [на целевое обучение]", - уверена Семенова.

Замминистра добавила, что при этом около 20% врачей - люди пенсионного и предпенсионного возраста, среди среднего медперсонала число таких работников еще выше.

Однако, как подчеркнула она, фиксируемая в первом полугодии отрицательная динамика по обеспеченности кадрами характерна для всех регионов. Традиционно общегодовая статистика должна улучшиться за счет того, что медики-выпускники 2025 года трудоустраиваются во втором полугодии.

Как отметили в правительстве Астраханской области, комментируя ТАСС информацию Минздрава РФ, в регионе предпринимают ряд мер, чтобы привлечь медиков в регион, это в том числе помощь в решении жилищного вопроса. А чтобы обеспечить медиками сельские территории, специалистам дают возможность работать там не постоянно, а вахтовым методом, или же совершать рейсы в составе "Поезда здоровья", благодаря которому в отдаленных населенных пунктах проходят приемы узких специалистов.