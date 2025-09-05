Дистанция составит 5 км

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Тематический забег на дистанцию 5 км пройдет в субботу в парке "Кузьминки" в Москве в поддержку донорства крови и костного мозга. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе НМИЦ Гематологии Минздрава России, который выступает одним из организаторов мероприятия.

"Бег, спасающий жизни" - это не про скорость и рекорды, а про людей и их готовность помогать. Мы хотим напомнить, что донорство крови и костного мозга - это простой, но по-настоящему героический поступок. Наша цель - объединить тех, кто уже помогает, и вдохновить тех, кто только думает сделать первый шаг. Если хотя бы один человек после забега вступит в регистр доноров костного мозга - значит, мы все сделали не зря", - отметила ведущий специалист группы рекрутинга доноров НМИЦ гематологии Минздрава России Алена Фирсова, чьи слова приводит пресс-служба.

Пробежка состоится в парке "Кузьминки", принять участие в ней может любой желающий. Старт забега намечен на 09:00, а в 10:00 в лектории парка пройдет лекция о донорстве костного мозга, в рамках которой специалист расскажет, в каких случаях нужна трансплантация костного мозга, как проводится процедура для донора, а также развеет многие мифы и страхи, связанные с донорством костного мозга. Дресс-код: красный цвет одежды.

Также с 10:00 до 12:00 все желающие от 18 до 45 лет смогут пройти типирование и вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга.

Организаторами акции выступили НМИЦ гематологии Минздрава России, музей-заповедник "Кузьминки-Люблино", C95 - еженедельные субботние пробежки, беговой клуб М42.2 и ассоциация "Национальное гематологическое общество".