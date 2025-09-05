Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, это не новое подразделение, оно включит в себя ранее существовавшие структуры по вопросам безопасности

ОРЕЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Департамент региональной безопасности создадут в Орловской области. Подразделение включит в себя ранее существовавшие структуры по вопросам безопасности, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в ходе прямого эфира в "ВКонтакте".

"На фоне всех вопросов безопасности хочу проинформировать, что принято решение о создании департамента региональной безопасности. Это не новое подразделение, оно включит в себя ранее существовавшие структуры по вопросам безопасности. Ситуация по безопасности в Орловской области требует дополнительного внимания и контроля. Этот назревший вопрос будет решен", - сказал он.

По словам губернатора, новый руководитель департамента будет представлен 8 сентября.