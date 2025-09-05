Принять участие в забегах могут как профессиональные спортсмены, так и любители

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Пятый юбилейный экологический марафон "Реки бегут" состоится в субботу в подмосковном Сергиевом Посаде. Традиционно мероприятие пройдет на четырех дистанциях вдоль рек.

"В юбилейном экомарафоне запланированы четыре старта: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км - полумарафон. Принять участие в забегах могут как профессиональные спортсмены, так и те, кто только начинает вести активный и здоровый образ жизни", - сообщает пресс-служба Росводресурсов.

Помимо забегов, участников ждет большая культурная программа. Запланировано проведение национально-колоритного блин-пати, концерта, дегустации от местных производителей, будут работать кинотеатр виртуальной реальности и калькулятор водного следа. Планируются также лекции об экологии, мастер-классы и другие активности по экологической грамотности и просвещению.

Место для проведения юбилейной акции выбрано неслучайно: именно в Сергиевом Посаде более ста лет назад, в 1922 году, прошел первый в России марафонский забег. Тогда в забеге приняло участие всего семь спортсменов. На этот раз же пробежать дистанции планируют более тысячи марафонцев со всей страны.

Впервые экомарафон "Реки бегут" прошел в 2020 году в Дубне. Тогда экологическую активность поддержали олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, а также заслуженные артисты России. Основная цель экомарафона - привлечь внимание людей к проблемам окружающей среды, укрепить бережное отношение к водным ресурсам и охране рек и водоемов, повысить социальную активность.