Посетителей ждут выступления российских звезд, викторины и мастер-классы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Общегородской Большой семейный фестиваль откроется 6 сентября в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. В течение двух дней на берегу Финского залива посетителей будут ждать выступления российских звезд, около полусотни бесплатных активностей и мастер-классов для всей семьи.

"Каждый может почувствовать себя частью большой петербургской команды - на фестивале мы рассказываем о ключевых направлениях развития города и наших мегапроектах. В Парке 300-летия Петербурга для гостей подготовлено девять крупных тематических зон и 28 площадок", - отметил губернатор города Александр Беглов, его слова приводит пресс-служба.

На главной сцене фестиваля выступят Uma2rman, "Братья Грим", DJ Groove, Guma, Rock Privet, "Пролетарское танго", Galibri & Mavik, Хабиб, "5утра".

В специальной зоне фестиваля будут представлены петербургские мегапроекты: Большой Смоленский мост, круглогодичный морской курорт "Санкт-Петербург марина", вторая очередь аэропорта Пулково и другие инфраструктурные объекты. Гости смогут больше узнать о "новой туристской географии" города, в частности, о прибрежных маршрутах, экологических тропах и общественных пространствах. Также у всех желающих будет возможность предложить свою идею для нового законопроекта на площадке "Приемная вашего депутата".

"По традиции подготовлены мастер-классы, лекции, викторины, конкурсы, квесты для всей семьи. Пока бабушки и дедушки танцуют на дискотеке с ди-джеем под любимые ретро-хиты, внуки смогут попробовать себя в различных профессиях - перевоплотиться в химиков, археологов, художников или IT-инженеров", - отметили в Смольном.

Также среди развлечений - игры, спортивные эстафеты, шоу мыльных пузырей и аквагрим. Тематические зоны будут открыты с 12:00 до 18:00 мск. Выступления артистов на главной сцене состоятся с 13:00 до 19:00 мск.