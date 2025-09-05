Люди собрались около памятника Тарасу Шевченко с плакатами "Нет узаконенной дедовщине"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Примерно 100 человек участвуют во Львове в акции протеста против законопроектов об ужесточении ответственности за неповиновение и самовольное оставление частей (СОЧ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

По данным издания, люди собрались около памятника Тарасу Шевченко. Протестующие держат плакаты с лозунгом "Нет узаконенной дедовщине" и скандируют "Военные - это не рабы" и "Достойные законы для достойных людей".

4 сентября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, который возвращает уголовную ответственность за СОЧ. Ранее военные могли избежать наказания, если добровольно вернутся на службу. Власти несколько раз продлевали эту норму, в последний раз до 30 августа. В парламенте предстоит рассмотреть законопроект об ужесточении ответственности за неповиновение военнослужащих командирам.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Еще в октябре прошлого года председатель Верховного суда Станислав Кравченко заявлял о значительном увеличении случаев дезертирства и неисполнения приказов в рядах ВСУ, назвав ситуацию угрожающей. В начале августа этого года депутат Рады Анна Скороход заявила, что в вооруженных силах выявлено почти 400 тыс. случаев СОЧ.