ТАСС: региональная комиссия согласовала прошение о помиловании Митволя

Прошение направили в администрацию президента

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Региональная комиссия по вопросам помилования согласовала прошение экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного за мошенничество, и направила его в администрацию президента. Об этом ТАСС сообщил один из защитников осужденного.

"В настоящее время прошение о помиловании Олега Митволя передано в администрацию президента РФ", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что в случае принятия положительного решения глава государства подпишет указ о помиловании. До этого прошение должно быть согласовано президентской комиссией по вопросам помилования.

В месте с тем в двух судебных инстанциях защита ранее осужденного в случае смягчения ему вида наказания предоставила гарантийное письмо о том, что после освобождения Митволь будет трудоустроен в должности заместителя генерального директора по коммерческой деятельности в информационно-издательскую группу "Новые Известия" с предоставлением ему заработной платы в размере 200 тыс. рублей, говорится в документах.

Митволь отбывает наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Московской области в отряде хозяйственного обеспечения, где, по словам его защитников, характеризуется положительно, отбыл более половины назначенного наказания и не нуждается в дальнейшем отбывании назначенного ему судом срока, так как встал "на путь исправления". Также осужденный не допускает нарушений, имеет поощрение, соблюдает все установленные исправительным учреждением требования, у него на иждивении находятся двое детей, супруга и мать, "которые ждут его возвращения домой". В колонии осужденный трудоустроен заведующим хозяйством клуба ИК-6. Митволь отбыл 3 года 10 месяцев, неотбытый срок составляет менее года.

Бывший замглавы Росприроднадзора, председатель совета директоров компании "Красноярск ТИСИЗ" был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. 14 сентября 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил Митволя к 4,5 года лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).