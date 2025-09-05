Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что также есть регионы, где прогнозируются значительные осадки - это Забайкальский край и Бурятия

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Заморозки ожидаются в Сибири уже на ближайших выходных, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Сибири уже на выходных прогнозируются заморозки: в Кемеровской области, в Томской, Новосибирской и Иркутской областях. Ожидаем понижение температуры до отрицательных значений - минус один градус. Даже на самом юге Сибири, в Тыве и Хакасии, ночью и утром минус один-два градуса", - сказал собеседник агентства.

Также есть регионы, где прогнозируются значительные осадки - это Забайкальский край и Бурятия, добавил Вильфанд.