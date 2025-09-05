Старожилов Камчатки могут уравнять с КМНС в праве на вылов рыбы

Президент ВАРПЭ Герман Зверев напомнил, что ранее жители отдаленных муниципалитетов имели право получать квоты на добычу рыбы без документального подтверждения принадлежности к коренными малочисленными народам Севера, Сибири и ДВ, но этим пользовались не жители далеких окраин, а "предприимчивые дельцы и мошенники"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) обсудит инициативу властей Камчатского края о признании старожильческого населения Корякского округа и Командорских островов коренными малочисленными народам Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНС). Это позволит уравнять жителей отдаленных районов в праве на получение квот на вылов рыбы и добычу дичи, сообщил ТАСС президент ВАРПЭ Герман Зверев на полях X Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Власти Камчатского края во взаимодействии с Росрыболовством готовят законодательную инициативу, приравнивающую к коренным малочисленным народам старожильческое население Корякского округа. Это позволит предоставить старожилам, проживающим в отдаленных и труднодоступных муниципалитетах Корякского округа и на Командорах, такие же права на добычу, как и представителям КМНС. Будем справедливы - Камчатку осваивали люди, приехавшие из разных уголков СССР, многие из них живут на Камчатке более полувека, родители многих из них осели на полуострове в 30-40-е годы прошлого века, почти сто лет назад", - обозначил президент ВАРПЭ.

По его мнению, наделение старожилов Корякии и Командор таким же, как и у КМНС, правом на получение квот на вылов рыбы и добычу дичи на территории своего проживания и освобождение от уплаты сборов за использование водных биоресурсов в пределах объема предоставленных квот - это не преференция, а "элементарное улучшение условий проживания".

Зверев напомнил, что ранее жители отдаленных муниципалитетов имели право получать квоты на добычу водных биоресурсов без документального подтверждения принадлежности к КМНС, но этим правом главным образом пользовались не жители далеких окраин, а "предприимчивые дельцы и мошенники". В 2020 году были внесены поправки в закон о гарантиях прав КМНС, которые установили порядок документального подтверждения статуса представителя малочисленных народов. Эти законодательные изменения, по мнению президента ВАРПЭ, позволили прикрыть "теневую лазейку" и запретить маскирующийся под законной вывеской полукриминальный промысел.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой является: "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.