На площадках ВЭФ в завершающий день форума пройдет сильный дождь

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Дождь ожидается на острове Русском во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум. Как сообщается на специализированном сайте Приморского гидрометцентра, передающем актуальные данные и прогнозы погоды на площадках проведения ВЭФ, в течение дня также местами возможен туман.

Согласно опубликованному прогнозу на 6 сентября, во Владивостоке дождь начнется до полудня, а после - перейдет в сильный дождь с юго-востоным ветром до 11 м/с. Температура воздуха будет ниже, чем 5 сентября и в течение дня достигнет 21-23 градусов тепла. Также синоптики ожидают местами туман. Как передает корреспондент ТАСС, в настоящее время во Владивостоке облачно.