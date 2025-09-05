Губернатор Вячеслав Федорищев также доложил президенту РФ Владимиру Путину о поддержке участников специальной военной операции и их семей

САМАРА, 6 сентября. /ТАСС/. Семьи в Самарской области примут 12 детей из Запорожья. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Президент России Владимир Путин посетил в Самаре ПАО "ОДК-Кузнецов", которое входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) госкорпорации "Ростех", провел совещание по вопросам двигателестроения и встречу с главой региона.

"Отдельная наша миссия - помощь детям Запорожья. В ближайшее время 12 ребят приедут в приемные семьи Самарской области. Эту работу ведем при поддержке уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой", - написал Федорищев в Telegram-канале.

Также губернатор доложил президенту о поддержке участников специальной военной операции и их семей. В частности, о созданном центре сопровождения "Сердце воина", где военнослужащие могут получить бесплатно второе среднее профессиональное образование, и проекте "Школа героев", где бойцы получают знания для работы в органах власти.

Федорищев сделал акцент на вопросах социально-экономического развития региона, в частности поддержке многодетных семей, обеспечении жильем детей-сирот, модернизации системы здравоохранения. Он рассказал о реализации высокотехнологичных инвестиционных проектов, в том числе в беспилотной сфере, о создании научного центра мирового уровня и института беспилотной авиации и о реализации проекта межвузовского кампуса.