В Якутске 26-28 ноября состоится Северный форум по устойчивому развитию

Основная тема форума 2025 года - "Север и Арктика - партнерство в меняющемся мире"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. VI Северный форум по устойчивому развитию (СФУР) состоится 26-28 ноября в Якутске. Об этом сообщил ТАСС в ходе ВЭФ исполнительный директор секретариата Северного форума Владимир Васильев.

"Определены даты проведения Северного форума по устойчивому развитию - 26-28 ноября. Основная тема форума 2025 года - "Север и Арктика - партнерство в меняющемся мире". Стремительное изменение климата, таяние льдов, открытие новых морских путей и доступ к богатым природным ресурсам создают как беспрецедентные возможности, так и серьезные вызовы. В этом меняющемся мире партнерство по вопросам устойчивого развития Севера и Арктики становится ключевым фактором для обеспечения стабильности и сохранения уникальной экосистемы", - сказал Васильев.

Он добавил, что архитектура форума будет состоять из тематических блоков по экологии, арктической инфраструктуре, устойчивому развитию сообществ коренных народов, креативным индустриям и культуре Арктики в глобальном контексте, партнерству в образовании и науке.

Северный форум по устойчивому развитию - постоянно действующая ежегодная международная экспертная площадка для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики. Основная идея форума - объединить мировое сообщество для решения проблем устойчивого развития регионов Севера и Арктики, достижение 17 целей устойчивого развития ООН.

Организаторами форума выступают Северный форум, правительство Республики Саха (Якутия), Северо-Восточный федеральный университет, Арктический государственный институт культуры и искусств. Партнер форума - Благотворительный фонд Андрея Мельниченко.

О ВЭФ

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.