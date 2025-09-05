ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Проект по установке термического обезвреживания отходов охватит в Арктической зоне Якутии девять районов, в данный момент эксплуатируются три установки. Об этом сообщил ТАСС министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов.

Одним из направлений Восточного экономического форума (ВЭФ) стал "Дальний Восток - территория для жизни и развития".

Проект по термическому обезвреживанию отходов, был запущен впервые в 2023 году в поселке Чокурдах, административном центре Аллаиховского района. В том же году глава Якутии Айсен Николаев поручил масштабировать проект и в других районах республики, особенно арктических. "В Арктической зоне [Якутии] уже эксплуатируются три установки в трех районах, еще шесть находятся на стадии обустройства", - сообщил Емельянов.

Как ранее сообщал министр, введение отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Якутии отличается от других субъектов своими особенностями. В арктических районах, где формируется небольшой объем отходов, экономически нецелесообразно строить крупные объекты. Отмечаются низкая плотность населения, географическое положение и природные условия, которые оказывают особое влияние на транспортную логистику.

В Арктическую зону входят 13 районов Якутии, в которых проживают около 64 тыс. человек.

