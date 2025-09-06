В МВД составили портрет типичной жертвы дистанционных мошенников

Речь о социально активном человеке 30-70 лет с постоянной работой, накоплениями и положительной кредитной историей

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Социально активный человек в возрасте 30-70 лет, имеющий постоянную работу, накопления и положительную кредитную историю, чаще всего становится жертвой дистанционных хищений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Психологический портрет типичного потерпевшего от дистанционного хищения изменился. В настоящее время это социально активный гражданин в возрасте 30-70 лет, имеющий постоянную работу", - сказали в пресс-центре.

Более того, добавили в МВД, такой человек имеет активную жизненную позицию, лояльно относится к государству и готов оказывать содействие. Кроме того, он часто является финансово грамотным, имеет накопления и положительную кредитную историю.