Вильфанд: в Москве установилась "скучная" для синоптиков погода

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, связано это с тем, что погода будет, хоть и комфортной, но очень однородной в течение выходных дней и всей недели

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Теплая и солнечная погода установилась в Москве, она продержится до конца следующей недели. Синоптикам в этот период может быть скучно, так как погода в целом будет очень однородной, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас тот редкий случай, когда синоптикам может быть скучно. Связано это с тем, что погода очень однородная в течение и выходных дней, да и всей недели будет. В то же время я с большим удовольствием хочу сказать, что погода будет комфортной. Во-первых, она не жаркая, во-вторых, много солнца. Ночи будут лунные и звездные", - сказал собеседник агентства.

По словам Вильфанда, погода, которая установилась в Москве, соответствует по климатическим данным середине августа.

В субботу, воскресенье и понедельник в Москве прогнозируется 21-23 градуса тепла. Со вторника и до конца недели - 22-24. В Московской области чуть более заметный диапазон - 20-25 градусов. "Ночные температуры в Москве около 10-12 градусов. По области - 9-14 градусов. Такой температурный фон соответствует середине августа, нормальному лету, не жаркому, но комфортному", - добавил синоптик.

В Санкт-Петербурге температура прогнозируется примерно на 5-7 градусов выше нормы, воздух прогреется до 20-25 градусов. В Архангельской области температура воздуха достигнет отметки в 22-24 градуса тепла, в Псковской области - воздух может прогреться до 26 градусов, в Мурманской области - до 19-22 градусов. "Это на 7-8 градусов выше нормы. Даже на побережье Баренцева моря температура от 17 до 20 градусов - редкий случай. В Карелии температура 23-24 градуса. На севере Урала также будет стоять теплая погода - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округе температура на 6-7 градусов выше нормы, 16-19 и 21-22 градусов соответственно. Кстати, на Таймыре в ближайшие выходные температура будет 17-20 градусов. Тоже редкий случай, когда такие высокие температуры", - рассказал Вильфанд.

На юге Европейской России постепенно начинается бархатный сезон. "Температура воды по-прежнему высокая. В Анапе - 24 градуса, в Туапсе - 26, в Сочи - 27. На побережье Крыма - до 24 градусов, а в Ялте - 25. А температура воздуха в диапазоне 25-28 градусов. В Приморье - 25-27, на Крымском побережье - 25-27, на Черноморском побережье - 26-28", - добавил метеоролог.