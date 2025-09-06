Изображение появится на экране смартфона, если отсканировать специальную почтовую марку

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Участники юбилейного X Восточного экономического форума (ВЭФ) в память о форуме могут отправить с площадки открытку с изображением губерний атласа Российской империи. Также, отсканировав почтовую марку, гости могут посмотреть на рычащего амурского тигра, созданного с помощью технологий дополненной реальности, сообщили ТАСС на стенде Московского государственного университета геодезии и картографии.

"Здесь у нас представлены карты из атласа 1843 года. Мы его отсканировали, перенесли его на открытки, и каждый человек может подойти, выбрать себе открытку с губерниями, которые входили в состав этого атласа центральной и европейской части царской России", - сказал представитель университета.

На стенде гостям также предлагают отсканировать марку с изображением амурского тигра, благодаря чему изображение рычащего животного можно увидеть на экране смартфона с помощью технологий дополненной реальности.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.