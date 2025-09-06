По словам мэра столицы Бурятии Игоря Шутенкова, таким образом в школах ликвидировали третью смену

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Проблема с очередями в детские сады и с третьей сменой в школах Улан-Удэ полностью решена за пять лет. В столице Бурятии за такой срок построено 32 образовательных учреждения, в частности 22 детских сада и 10 школ. Об этом сообщил ТАСС мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), где обсуждается тема создания инфраструктуры в сфере образования.

В Бурятии несколько лет существовала проблема очередей в детские сады, главным образом, в Улан-Удэ. Много лет дошкольные учреждения в городе не строились, а уровень рождаемости рос. Количество детей в очереди в целом по региону достигало 12-13 тыс. человек. Долгое время около 1 тыс. учащихся занимались в некоторых школах в третью смену.

"Проблема на сегодня решена. Благодаря поддержке главы Республики Бурятия за пять лет мы обеспечили доступность дошкольного образования. Построено 22 детских сада - для нашего города большое число. Благодаря этому создано 5 550 новых мест", - сказал Шутенков.

Он напомнил, что несколько лет назад в Улан-Удэ было так: когда рождался ребенок, родители сразу подавали документы и вставали в очередь, чтобы попасть в детский сад, она подходила, когда ребенку уже нужно было идти в школу. "Ситуация была сложная, даже появилось движение активистов-матерей "Хочу в садик", - отметил мэр Улан-Удэ. - Постепенно мы начали решать проблему, начали заходить в национальные проекты "Образование", "Демография". Сегодня проблема с очередями в детские сады решена".

Кроме того, подчеркнул Шутенков, в школах города Улан-Удэ ликвидирована третья смена. "За прошедшие пять лет у нас построено десять новых школ, создано 3 851 учебное место, - уточнил он. - Одновременно со строительством ремонтируем действующие здания: комплексный капитальный ремонт проведен в девяти школах. На достигнутом мы не останавливаемся, будем приводить наши образовательные учреждения в порядок и дальше, чтобы дети учились в современных условиях, также будем повышать качество образования".

