Ситуация далека от экстремальной, отметил председатель Государственного совета региона

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Ситуация с сокращением объема питьевой воды в Республике Крым из-за отсутствия осадков контролируемая, она далека от экстремальной. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил ТАСС председатель Государственного совета региона Владимир Константинов.

"У нас засушливое лето, но не максимально. В нашей истории много раз было намного хуже. Поэтому эта ситуация для нас считается управляемой, она совершенно не экстремальная. На прохождение активной фазы [летнего] сезона потребление воды увеличивается кратно - всем хватило, все хорошо. У нас запас примерно 114 млн тонн", - рассказал он. Спикер парламента добавил, что сейчас в Крыму ждут осенних дождей, которые восполнят естественные запасы.

Проблемы с водой в Крыму серьезно затрагивают сельскохозяйственную сферу полуострова, ограничивая возможности орошения и полива культур. Режим ЧС был введен в 10 районах Республики Крым из-за гибели культур в связи с засухой.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.