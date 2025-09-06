В 2025-2026 учебном году к проекту присоединился Чукотский автономный округ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Опция "Я сдам ОГЭ" вошла в программу повышения качества школьного образования в Дальневосточном федеральном округе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе группы компаний "Просвещение".

Проект по повышению качества образования в Дальневосточном федеральном округе реализуется с 2023 года с участием Минпросвещения России и группы компаний "Просвещение" при содействии Минвостокразвития. В него входят Забайкальский, Приморский, Хабаровский и Камчатский края, Республики Бурятия и Саха (Якутия), Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная область.

Цель проекта - увеличить долю выпускников, успешно преодолевших минимальный порог ЕГЭ по русскому языку, математике, физике, химии, биологии, а также повысить средний балл ЕГЭ по этим предметам.

"Опция "Я сдам ОГЭ" вошла в проект по повышению в Дальневосточном федеральном округе качества школьного образования. Теперь помимо помощи 11-классникам в их успешной сдаче предметов естественно-научного цикла, математики и русского языка, проект распространится на улучшение качества подготовки школьников к ОГЭ по русскому языку и математике", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в 2025-2026 учебном году к проекту присоединился Чукотский автономный округ, став одиннадцатым регионом, принимающим участие в этой программе.

В "Просвещении" рассказали, что сегодня проект вышел за рамки просто помощи в сдаче экзаменов. Теперь он направлен еще и на повышение мотивации школьников к изучению физики, химии и биологии, на осознанный выбор профессии естественно-научной и технологической направленностей.