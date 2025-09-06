С января по июль зарегистрировано почти 18,5 тыс. коррупционных преступлений, связанных со взяточничеством, что почти на 20% больше, чем годом ранее

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с дачей взяток чиновникам, за семь месяцев этого года выросло почти на 30%, о получении взяток - на 14%. Это следует из материалов МВД России, которые проанализировал ТАСС.

Так, с января по июль зарегистрировано почти 18,5 тыс. коррупционных преступлений, связанных со взяточничеством, что почти на 20% больше, чем годом ранее. Из них более 6 тыс. - это получение взятки, почти 6 тыс. - дача взятки и более 2,3 тыс. - посредничество во взяточничестве. По сравнению с таким же периодом 2024 года количество выявленных преступлений, связанных с получением взяток, выросло на 14%, с дачей взяток - на 29,2%, посредничеством - почти на 33%.

Это может свидетельствовать о том, что правоохранители активизировали работу по выявлению не только берущих взятки чиновников, но и взяткодателей, а также их посредников.