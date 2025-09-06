Показатель составляет 6 роботов на 10 тыс. рабочих

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Уровень роботизации на Дальнем Востоке почти в пять раз ниже среднероссийского и составляет 6 роботов на 10 тыс. рабочих. Об этом сообщил директор департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга РФ Валерий Пивень на сессии "Роботы на службе: технологии для роста экономики Дальнего Востока" X Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Сейчас плотность роботизации - 29 роботов на 10 тыс. человек. <...> Если мы соотнесемся с Дальневосточным федеральным округом, здесь ситуация несколько хуже: плотность роботизации составляет всего шесть роботов на 10 тысяч человек", - сказал Пивень.

Он призвал регионы Дальнего Востока участвовать в грантовой программе на открытие центров промышленной робототехники в рамках федерального проекта "Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства". "До 2030 года планируется создать 7 из 30 таких центров. Центры, в первую очередь, рассчитаны на то, что они должны будут разрабатывать региональные решения с акцентом на те отрасли, которые есть в этом регионе", - сказал Пивень.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.