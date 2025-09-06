Соответствующих договоренностей достигли на полях X Восточного экономического форума

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Представительство Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) откроется в Индонезии. Соответствующие договоренности достигнуты на полях X Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"ДВФУ и Национальное агентство исследований и инноваций Индонезии (BRIN) заключили меморандум о взаимопонимании на полях Восточного экономического форума. Стороны договорились о создании представительства ДВФУ в Индонезии, который будет координировать деятельность по развитию академической мобильности и образовательных проектов.

Новое представительство ДВФУ планируется разместить в Джакарте на базе BRIN - главной государственной структуры, которая отвечает за развитие исследований, разработок и инноваций в Индонезии. В ближайшее время стороны приступят к детальной проработке условий его создания и функционирования", - сообщили в пресс-службе.

Ректор ДВФУ Борис Коробец обозначил, что представительство в Джакарте - новая точка присутствия вуза на динамично развивающемся и перспективном рынке Юго-Восточной Азии, которая послужит платформой для глубокой интеграции в образовательное пространство стран АСЕАН. "Представительство в ближайшей перспективе начнет активный поиск потенциальных партнеров среди ведущих индонезийских вузов, готовых к запуску совместных образовательных программ. Эта работа ляжет в основу нового амбициозного проекта ДВФУ - Российско-Азиатского факультета, призванного стать первой в России платформой, которая консолидирует в единой структуре совместные образовательные программы с университетами Китая, Индии, Вьетнама, Индонезии и других стран АТР", - подчеркнул Коробец.

Работа по гармонизации научно-исследовательских интересов

На базе представительства эксперты Научно-образовательного центра Восточного института ДВФУ совместно со специалистами BRIN также приступят к работе по гармонизации научно-исследовательских интересов двух стран с фокусом на технологические приоритеты Индонезии.

"Сотрудничество с ДВФУ и создание представительства отвечают ключевым задачам BRIN по развитию международных образовательных связей и углублению знаний о глобальных партнерах Индонезии. Изучение России, ее культуры, политики и экономики, а также динамики отношений с нашим регионом имеет огромное значение. Мы уверены, что объединение потенциалов BRIN и ведущего российского университета на Дальнем Востоке откроет новые перспективы для обеих стран и внесет существенный вклад в укрепление взаимопонимания между нашими народами", - отметила руководитель центра образования BRIN Трина Физзанти.

ДВФУ ведет активную работу в сфере международных отношений, укрепляя позицию флагмана российского образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Международная партнерская сеть ДВФУ насчитывает более 200 образовательных учреждений, более 160 из них располагаются в Азии. Ключевой инструмент международной деятельности ДВФУ - сеть точек присутствия в странах АТР. Университет уже открыл четыре зарубежных представительства в Ханое (Вьетнам), Пекине (КНР), Токио (Япония) и Нью-Дели (Индия). ДВФУ также имеет филиал в Японии и 15 центров русского языка и культуры в Китае.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.