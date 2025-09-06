Это сектор экономики с одним из самых высоких экономических мультипликаторов, считает советник президента России

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Развитие экологического туризма является реальной возможностью для привлечения иностранных туристов на Дальний Восток. Об этом в ходе пресс-конференции сказал советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

"Много говорилось об экологии [в ходе ВЭФ]. В стране сейчас туристический бум. Невероятную популярность набирает экотуризм. Это одно из главных преимуществ Дальнего Востока и реальная точка притяжения для зарубежных соседей. Это сектор экономики с одним из самых высоких экономических мультипликаторов", - сказал Кобяков.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.